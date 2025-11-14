WP: Рак, диабет и ожирение могут помешать получению визы США

Администрация президента США Дональда Трампа дала распоряжение сотрудникам консульских служб учитывать наличие ожирения и других хронических заболеваний при рассмотрении заявлений на получение американских виз. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальный документ, распространённый Госдепартаментом США.
«Необходимо учитывать состояние здоровья заявителя. Определенные заболевания, включая, помимо прочего, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов», — цитирует издание телеграмму, разосланную Госдепартаментом.
Кроме того, рекомендации предписывают дипломатам самостоятельно оценивать, насколько медицинское обслуживание таких заявителей может создать финансовую нагрузку на американскую систему здравоохранения и социальные службы.
По словам одного из представителей Госдепартамента, ведомство активно ищет новые меры для ограничения въезда иностранцев в США или, по крайней мере, для замедления процесса выдачи виз.
Сам же американский лидер накануне запретил выдавать толстым иностранцам иммиграционные визы США. Будущих американцев сейчас заставляют проходить медобследование.