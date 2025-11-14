Навигация, сенсорика, связь и БПЛА: в Пермском универе открыли школу инженеров

В этом году у школы появятся две новые лаборатории и свое конструкторское бюро оптического приборостроения.
В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) запустили в работу Краевую инженерную школу «Фотоника, новые материалы и приборостроение». Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края.
«Новое подразделение ПГНИУ будет работать как R&D (научные исследования и разработки) и образовательный центр для студентов и сотрудников предприятий Прикамья. В школе будут проводить исследования для пермских и федеральных предприятий и готовить инженеров в сфере навигации, связи, сенсорики и беспилотников», — написано на сайте ведомства.
Главой Краевой инженерной школы назначен Николай Косвинцев. Ранее он занимал пост руководителя Центра компетенций НТИ «Фотоника» Пермского университета. Подразделение разместилось в главном кампусе Пермского университета и на площадке Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК).
Школа будет сфокусирована на создании инновационных решений в промышленности для практического применения. Среди приоритетных направлений — разработка волоконно-оптических датчиков, предназначенных для использования в авиационных двигателях и создание автономной навигационной системы для беспилотных летательных аппаратов. Вуз уже получил свыше 60 технических заданий от промышленных компаний, касающихся разработки программного обеспечения, исследований в области материаловедения и производства приборов.