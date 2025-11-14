Точные удары «Солнцепека» наводят ужас и панику

13 ноября в России отмечался День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Праздник был установлен в 2006 году указом президента РФ Владимира Путина.
С началом проведения спецоперации на Украине было зафиксировано более 500 случаев применения химоружия войсками ВСУ. Враг использует вещества раздражающего действия, например хлорацетофенон, который вызывает слезотечение, кашель, крапивницу. Противник также не чурается применять вещества психотропного и общеядовитого действия.
Казалось бы, использование химоружия — ужасное нарушение международных конвенций ведения боевых действий. Но лекарство от «этой болезни» есть — специально подготовленный род войск ВС РФ, который знает, что делать в случае радиационной, химической и биологической угрозы. Они проверяют почву, проводят разведку и контроль радиационной, химической и биологической обстановки, обеспечивая специальную обработку личного состава и техники, а также применяют средства маскировки и аэрозольного противодействия. Они также выполняют задачи по ликвидации последствий аварий на опасных объектах, работают с огнеметно-зажигательными средствами.
Командир огнеметного отделения взвода РХБЗ 299-го воздушно-десантного полка с позывным «Шмель» рассказал, какие основные задачи стоят перед бойцами РХБЗ на СВО.
— Нанесение противнику потерь огнеметно-зажигательными средствами, создание очагов пожаров, — отмечает «Шмель». — А также аэрозольное противодействие, а именно применение дымовых средств для противодействия БПЛА противника и ведения демонстративных действий.
Враг активно использует против наших войск фосфорные боеприпасы, которые запрещены международным правом. Москва не раз уже пыталась привлечь внимание к военным преступлениям Киева, но реакции со стороны мирового сообщества не последовало.
— ВСУ применяют химические боеприпасы западного производства. При этом противник подрывает емкости с синильной кислотой (чрезвычайно ядовитое, летучее, бесцветное химическое соединение. — «ВМ») и аммиаком в ходе продвижения наших войск, — отмечает «Шмель».
РХБЗ активно используют в зоне проведения спецоперации тяжелые огнеметные системы (ТОС).
— Например, ТОС-1А «Солнцепек» за один залп способна покрыть термобарической объемно-детонирующей смесью площадь до 40 тысяч квадратных метров. В пределах этой зоны создается сверхвысокое давление и выжигается весь кислород, что гарантирует уничтожение живой силы противника, даже укрывшейся в траншеях, бункерах и зданиях, — рассказал «Шмель». — Атака ТОС оказывает шоковое воздействие на противника. Огненный шар, ударная волна и последующая кислородная недостаточность деморализуют даже хорошо подготовленные подразделения.
Боец отмечает, что значительную помощь войскам РХБЗ оказывает волонтерское движение «Сети для СВОих».
— В связи с увеличением спектра боеприпасов РХБ-защиты сейчас появилась потребность создания собственных лабораторий по изготовлению боеприпасов, — отмечает «Шмель». — Содействие нам оказывает волонтерское движение из Москвы «Сети для СВОих». Особое значение имеет 3D-моделирование различных контейнеров для термобарической и зажигательной составляющих.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ксения Новожилова, руководитель столичного волонтерского движения «Сети для СВОих»:
— Наше волонтерское движение занимается различными направлениями, в том числе и высокотехнологичными. Среди волонтеров есть очень грамотные инженеры, 3D-моделисты, настоящие кулибины. Они стараются все свои знания и умения приложить на благо общей Победы! Поэтому для ребят из РХБЗ мы стараемся особенно сильно, так как специфика их работы крайне сложна.