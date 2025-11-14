В РФ предложили подключить дорожные камеры к проверке техосмотра автомобилей

Как отметил представитель РСА, анализ показал, что подобные проверки сейчас почти не проводятся из-за отсутствия соответствующих нормативов. Также страховщики инициировали пересмотр частоты техосмотра для грузовиков тяжелее 2,5 тонн, на которые приходится основной объем грузоперевозок.