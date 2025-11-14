В РФ предложили подключить дорожные камеры к проверке техосмотра автомобилей

РСА (Российский союз автостраховщиков) предложил использовать дорожные камеры для проверки техосмотра автомобилей. С инициативой контроля диагностических карт с помощью систем фотовидеофиксации выступил директор по защите активов РСА Союза Сергей Ефремов. Заявление он сделал на заседании ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
«В настоящее время обсуждается проект запуска фиксации наличия полисов ОСАГО дорожными камерами. Также можно было бы добавить фотофиксацию наличия диагностических карт в подтверждение прохождения техосмотра транспортными средствами», — сказал автор инициативы.
Как отметил представитель РСА, анализ показал, что подобные проверки сейчас почти не проводятся из-за отсутствия соответствующих нормативов. Также страховщики инициировали пересмотр частоты техосмотра для грузовиков тяжелее 2,5 тонн, на которые приходится основной объем грузоперевозок.
Кроме того, РСА считает необходимым пересмотреть существующие стандарты к техническому оснащению производственно-технической базе операторов техосмотра.
Ранее депутаты от партии «Новые люди» предложили не штрафовать водителей за нарушения ПДД из-за пропуска машины со спецсигналами, в том числе скорой помощи.