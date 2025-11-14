Трамп появился на публике с толстым слоем тонального крема

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время мероприятия в Вашингтоне появился на публике со слоем тонального крема на руке, на это обратили внимание журналисты.
Речь идёт о подписании указа в рамках проекта супруги президента США Меланьи Трамп, который касается помощи детям, находящимся в приёмных семьях.
При этом во время подписания бюджета правительства США ранним утром по московскому времени Трамп не использовал тональное средство. Об этом свидетельствуют кадры с мероприятия.
Напомним, в феврале текущего года на тыльной стороне ладони Дональда Трампа был замечен большой синяк. В августе на правой руке Трампа вновь заметили синяк, замаскированный плотным слоем тонального крема.
В Белом доме синяки связывают с частными рукопожатиями и «использованием аспирина».
Ранее сообщалось, что Трамп замаскировал свой синяк на руке во время визита в Британию.