Трамп появился на публике с толстым слоем тонального крема

На руках президента США неоднократно замечали синяки под слоем тонального крема.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время мероприятия в Вашингтоне появился на публике со слоем тонального крема на руке, на это обратили внимание журналисты.

Речь идёт о подписании указа в рамках проекта супруги президента США Меланьи Трамп, который касается помощи детям, находящимся в приёмных семьях.

При этом во время подписания бюджета правительства США ранним утром по московскому времени Трамп не использовал тональное средство. Об этом свидетельствуют кадры с мероприятия.

Напомним, в феврале текущего года на тыльной стороне ладони Дональда Трампа был замечен большой синяк. В августе на правой руке Трампа вновь заметили синяк, замаскированный плотным слоем тонального крема.

В Белом доме синяки связывают с частными рукопожатиями и «использованием аспирина».

Ранее сообщалось, что Трамп замаскировал свой синяк на руке во время визита в Британию.

