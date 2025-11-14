Женщинам из семей российских военных окажут психологическую поддержку

Также заместитель декана факультета психологии МГУ Александра Долгих отметила, что на их факультете с 2022 года проводится работа по поддержке участников СВО и членов их семей. А благодаря проекту получилось систематизировать процесс. Это должно научить жен и матерей из тех семей, для которых ожидание бойцов затягивается, эффективным способам самопомощи.