Женщинам из семей российских военных окажут психологическую поддержку

13 ноября открылась регистрация на второй поток образовательного проекта «Школа поддержки жен и матерей участников СВО “Жизнь после Победы”». «Вечерняя Москва» выяснила, какими стали итоги первого сезона и чего ожидать от нового.
Первый поток «Школы поддержки жен и матерей участников СВО “Жизнь после Победы”» проходил с июля по сентябрь 2025 года. Его выпускниками стали 950 человек, в их числе жены, матери и сестры участников спецоперации. По итогам программы они получили специальные сертификаты.
Образовательный курс включал 15 лекций, рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова. Она добавила, что встречи были посвящены психологическим особенностям ветеранов СВО.
— Также проводились экскурсии в рамках социально-культурной реабилитации, а также походы в филиалы фонда «Защитники Отечества», — говорит Дарья Лантратова. — Девушки получали ответы на интересующие их вопросы. Например, они просили сделать акцент на детско-родительских отношениях.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина отметила, что в первом потоке планировались образовательные лекции, и опирались их ведущие прежде всего на то, что семья — фундамент для спокойной и успешной социализации участника СВО, возвращения его к мирной жизни.
— Но говорить только со специалистами, учеными и практикующими психологами неправильно. Нам на это указали наши участницы, — рассказала депутат Екатерина Стенякина. — Поэтому во втором потоке мы попросили присоединиться к проведению просветительских лекций представителей РПЦ, ислама и буддизма.
Кроме того, некоторые выпускницы сами примут участие в организации мероприятий, лекций и поездок для учениц второго потока.
Также заместитель декана факультета психологии МГУ Александра Долгих отметила, что на их факультете с 2022 года проводится работа по поддержке участников СВО и членов их семей. А благодаря проекту получилось систематизировать процесс. Это должно научить жен и матерей из тех семей, для которых ожидание бойцов затягивается, эффективным способам самопомощи.