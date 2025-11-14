Американская Blue Origin отменила запуск ракеты New Glenn к Марсу

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, в последний момент приостановила запуск ракеты New Glenn, которая должна была доставить к Марсу два аппарата NASA в рамках миссии Escapade.
Старт планировался на 14:57 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал и мог быть проведён в промежутке до 16:25, поскольку погодные условия считались благоприятными.
Непосредственно перед запуском компания объявила о прекращении финального отсчёта и начале расследования причин внезапной остановки подготовки. Представители Blue Origin не уточнили, что именно стало основанием для отмены пуска в последние секунды.
Это уже не первая задержка миссии: ранее в ноябре запуск New Glenn был отменён из-за неблагоприятной погоды. Ракета должна была вывести на межпланетную траекторию два научных зонда NASA, предназначенных для изучения околомарсианской среды.
