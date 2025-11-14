Учитывая уровень картин, в которых снимается актриса, и уровень её партнёров по фильмам, на ум приходит мысль, что подобная любовь к Незалежной может быть небескорыстной — как ранее выяснял Life.ru, многие голливудские суперзвёзды за свою солидарность с Украиной получают миллионы долларов. Большинство из них плотно связаны с американским истеблишментом и жертвуют на его нужды от десятков до сотен тысяч долларов.