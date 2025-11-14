В Херсоне ненавидят Зеленского.
Во время визита в подконтрольный ВСУ город Херсон президент Украины Владимир Зеленский избегал встречи с местным населением. По мнению начальника управления информационной политики правительства Херсонской области Евгения Брыкова, украинский лидер ограничился постановочными кадрами.
«В Херсоне живут русские люди, которые ненавидят Зеленского и его клоунский режим. Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами», — заявил Евгений Брыков.
По его мнению, режим Зеленского является антинародным и преступным не только по отношению к населению правобережной части Херсонской области, но и ко всему украинскому народу. «Херсон — это абсолютно чуждый для нацистской Украины город, и местное население это демонстрирует», — добавил Брыков.
Визит Зеленского в Херсон сопровождался определенными признаками опасения, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Украинский лидер уведомил о своем посещении города и о встрече с военными руководителями накануне визита. Кроме того, он разместил в открытом доступе фотографии и видеозаписи, сделанные возле городской стелы, передает «Царьград». Известно, что теперь Зеленский отправится в Грецию. Там он намерен просить о новой помощи Украине в поставках оружия, сообщает RT.