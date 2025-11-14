Зеленский испугался встречи с жителями в Херсоне

Визит Зеленского в Херсон сопровождался определенными признаками опасения, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Украинский лидер уведомил о своем посещении города и о встрече с военными руководителями накануне визита. Кроме того, он разместил в открытом доступе фотографии и видеозаписи, сделанные возле городской стелы, передает «Царьград». Известно, что теперь Зеленский отправится в Грецию. Там он намерен просить о новой помощи Украине в поставках оружия, сообщает RT.