Новые требования WhatsApp* грозят утечками данных россиян

По мнению Немкина, инициатива мессенджера разрешить вход в сервис через электронную почту направлена исключительно на попытку удержать аудиторию из России. Парламентарий подчеркнул, что компания маскирует свои действия под повышение безопасности, хотя на самом деле предоставляет инструмент для обхода стандартных процедур авторизации. Немкин считает, что такие действия не соответствуют правилам прозрачной и легальной работы на российском цифровом рынке.