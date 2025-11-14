В Новосибирске раскрыли схему подставных номеров и незаконных штрафов

По данным, участились случаи, когда владельцы большегрузного транспорта, дабы избежать крупных штрафов за превышение весогабаритных норм, используют поддельные номерные знаки, зачастую принадлежащие легковым автомобилям, зарегистрированным в других регионах. Эта схема стала особенно популярной в последние годы в связи с увеличением числа пунктов весового контроля и ужесточением штрафных санкций. В результате, вся тяжесть ответственности ложится на добросовестных автовладельцев, не подозревающих о происходящем.