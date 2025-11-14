Ричмонд
В Новосибирске раскрыли схему подставных номеров и незаконных штрафов

Информацию предоставили для владельцев авто.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирский эксперт Вячеслав Ашурков выразил негодование в связи с участившимися случаями неправомерных штрафов, достигающих 600 тысяч рублей, которые выписываются владельцам легковых автомобилей из-за махинаций с подменой номеров.

По данным, участились случаи, когда владельцы большегрузного транспорта, дабы избежать крупных штрафов за превышение весогабаритных норм, используют поддельные номерные знаки, зачастую принадлежащие легковым автомобилям, зарегистрированным в других регионах. Эта схема стала особенно популярной в последние годы в связи с увеличением числа пунктов весового контроля и ужесточением штрафных санкций. В результате, вся тяжесть ответственности ложится на добросовестных автовладельцев, не подозревающих о происходящем.

Системы весового контроля, фиксируя только номерные знаки, не способны распознать несоответствие между номером и типом транспортного средства. Подобные махинации сложно отследить, так как водители грузовиков используют накладки, подменные таблички или дубликаты чужих номеров. К тому же, короткий срок подачи жалобы (всего 10 дней) усложняет процесс оспаривания штрафа.

Ашурков настаивает на необходимости судебного преследования структур, допускающих подобные ошибки, с целью компенсации морального вреда и затраченного времени. В Ространснадзоре утверждают, что при выявлении несоответствий в актах штрафы не выписываются, однако в противном случае владельцам приходится обращаться в суд.

Для решения проблемы коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев предлагает создать цифровую систему оспаривания взысканий, интегрировать базы данных Ространснадзора и ГАИ, ужесточить ответственность за использование поддельных номеров и внедрить RFID-метки для госномеров.