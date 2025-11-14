Ричмонд
Португалия проиграла Ирландии в отборе на ЧМ, Роналду впервые удалён за сборную

Сборная Португалии проиграла команде Ирландии в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Встреча, состоявшаяся в Дублине, завершилась со счётом 0:2.

Источник: Life.ru

Авторов дубля стал Трой Пэрротт, забивший на 17-й и 45-й минутах. Форвард португальцев Криштиану Роналду получил прямую красную карточку на 61-й минуте за удар локтем защитника Дару О’Ши. Это первое удаление для 40-летнего Роналду во взрослой карьере за сборную страны.

Ирландцы набрали семь очков и занимают третье место в отборочной группе F. В заключительном туре им необходима победа над командой Венгрии, которая набрала восемь очков и идёт второй. Португальцы лидируют в квартете с 10 очками.

Сборная России тем временем продолжает проводить товарищеские матчи. На этот раз соперником национальной команды была сборная Перу. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась ничейным результатом.