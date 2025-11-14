Ричмонд
Росавиация предупредила об изменениях в работе аэропорта Краснодара

В авиагавани Краснодара временно изменены условия взлета и посадки воздушных судов.

Для обеспечения безопасности полетов введены дополнительные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

