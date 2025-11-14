Трампа заметили с плотным слоем тонального крема на руке: что он пытался скрыть

Плотный слой тонального крема на руке президента США Дональда Трампа вновь привлек внимание во время его появления на публике. Напомним, что, по заверениям администрации Белого дома, эта косметика нужна ему для маскировки синяков, которые он получает в результате частых рукопожатий.
После 43-дневного перерыва в работе правительства Трамп подписал в указ о финансовой поддержке детей из приемных семей. Этот проект — инициатива первой леди Меланьи Трамп.
На этом мероприятии президент появился с густым слоем косметики на правой руке. Однако ранее той же ночью, подписывая бюджет, он ее не использовал — соответствующие фото и видео демонстрируют на его руке небольшой синяк.
Ранее американский лидер появился в Букингемском дворце с замазанным тональным кремом синяком на руке. Однако темное пятно не получилось скрыть от общественности.