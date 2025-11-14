Жители Киева стали чаще говорить на русском языке

«Вызывает беспокойство ситуация в Киеве: на фоне хоть и незначительных, но улучшений в целом по Украине, показатели в столице ухудшились. Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке. Киев всегда был обрусевшим городом», — отметил Сергей Сиротенко, передает РИА Новости.