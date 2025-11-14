Минкульт Чечни запретил применять элементы мужских нацкостюмов в женской одежде

В Чечне дизайнерам женской одежды напомнили о запрете использовать элементы мужских национальных костюмов. С таким призывом выступило Министерство культуры Чечни, сообщение публикует РИА новости.
«Министерство культуры Чеченской Республики обращается ко всем дизайнерам женской одежды в республике и предупреждает, что использование в женских костюмах элементов, изначально принадлежащих мужской национальной одежде, строго запрещено», — напомнило дизайнерам ведомство.
В министерстве пояснили, что использование мужских элементов в предназначенной для женщин одежде полностью противоречит традиционным устоям и культурным ценностям чеченского народа. В частности, потому, что здесь «на протяжении веков существовало чёткое разграничение мужской и женской атрибутики». В качестве примера приводятся гызыри, первоначально предназначенные для хранения пороха.
Ранее KP.RU писал, что Министерство культуры Чечни запретило слишком быструю и медленную музыку. Таким образом в Чечне хотят сохранить соответствие произведений чеченскому менталитету.
Также муфтият Чечни запретил дарить дорогие подарки на свадьбу. Теперь бриллианты на бракосочетание дарить не рекомендуется. А вот барана, напротив, отнесли к подаркам, которые жених должен подарить родителям невесты.