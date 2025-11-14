Минкульт Чечни запретил применять элементы мужских нацкостюмов в женской одежде

В министерстве пояснили, что использование мужских элементов в предназначенной для женщин одежде полностью противоречит традиционным устоям и культурным ценностям чеченского народа. В частности, потому, что здесь «на протяжении веков существовало чёткое разграничение мужской и женской атрибутики». В качестве примера приводятся гызыри, первоначально предназначенные для хранения пороха.