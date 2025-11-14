Раненый штурмовик Хурдаков вывел из горящего здания двух мирных жителей

Российский военнослужащий Сергей Хурдаков спас мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что до этого гвардии младший сержант Хурдаков получил ранения.
Хурдаков возглавлял одну из штурмовых групп. Он первым ворвался в строение, где солдаты ВСУ оказывали сопротивление. Штурмовик бросил гранату, дезориентировал противника и уничтожил трёх украинских военных. Во время зачистки начался артиллерийский обстрел, а один из снарядов ВСУ разорвался рядом.
«Несмотря на полученные ранения, гвардии младший сержант Сергей Хурдаков проявил исключительное мужество. Обнаружив в укрытии опорного пункта двух гражданских, он вынес их из охваченного пламенем здания», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.