Какое место занимает Казахстан по итогам 6-го дня Исламиады-2025

По данным sportarena.kz, после шести дней соревнований на Исламиаде-2025 сборная Казахстана занимает третье место в общекомандном медальном зачете.
В активе национальной команды 35 медалей — 10 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.
Исламиада — 2025. Медальный зачет:
Турция: «золото» — 54, «серебро» — 26, «бронза» — 17, всего — 97. Узбекистан: «золото» — 15, «серебро» — 17, «бронза» — 14, всего — 46. Казахстан: «золото» — 10, «серебро» — 12, «бронза» — 13, всего — 35.
Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко взял реванш за Олимпиаду и завоевал «золото» Исламиады-2025.