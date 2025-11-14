Ричмонд
Звезда документалки Netflix Джон Бим ранен при стрельбе в колледже в Калифорнии

В колледже Лэйни в Калифорнии ранили звезду фильма об американском футболе «Последний шанс для тебя» Джона Бима.

Источник: Комсомольская правда

Герой документального сериала Netflix о футболе и бывший тренер Джон Бим ранен при стрельбе в калифорнийском колледже Лэйни. Об этом сообщает ABC.

58-летний Бим известен по сериалу Netflix «Последний шанс для тебя». Что именно произошло в колледже, пока не известно. Как сообщили власти, расследование продолжается, но информация о подозреваемых и мотивах пока отсутствует. Нет информации и о состоянии Бима, который был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Ранее стрельба произошла в американском штате Техас. Тогда погибли как минимум двое детей, еще двое получили ранения.

Кроме этого, в результате стрельбы в Военно-морской академии штата Мэриленд также пострадало несколько человек. Сообщается, что одному из них потребовалась срочная эвакуация воздушным транспортом в медицинское учреждение.

До этого подобный случай произошел в старшей школе штата Колорадо. Тогда при стрельбе были ранены как минимум три ученика.