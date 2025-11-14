Ричмонд
Франция ввела в эксплуатацию обновленную ядерную ракету ASMPA-R

Франция планирует создать ядерную ракету четвёртого поколения ASN4G к 2035 году.

Источник: Комсомольская правда

Франция ввела в эксплуатацию модернизированную ракету ASMPA-R, предназначенную для ядерного сдерживания военными силами морского компонента. Об этом министерство обороны страны сообщило 13 ноября.

В этот же день состоялся второй испытательный пуск ракеты средней дальности класса «воздух-земля» с бортовой платформы — самолёта Rafale ВМС.

«Этот пуск ракеты ASMPA-R последовал после подписания министром обороны и по делам ветеранов документа о её вводе в оперативную эксплуатацию 10 ноября 2025 года в составе военно-морской атомной авиации (FANU) ВМС Франции», — отмечается в официальном заявлении.

Кроме того, по данным министерства, Франция планирует создать к 2035 году ядерную ракету четвёртого поколения ASN4G и обновлённую баллистическую ракету M51.4.

Ранее сообщалось, что стратегические океанские силы Франции оснащены тремя версиями ракеты М51, первая из которых поступила на вооружение в 2010 году. Также Франция начала разработку новых ядерных боеголовок для собственных подводных лодок.