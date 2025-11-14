Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция ввела в эксплуатацию ядерную ракету ASMPA-R

Французские военные осуществили испытательный пуск ракеты с самолёта Rafale.

Источник: Аргументы и факты

Французские власти «ввели в эксплуатацию» ракету средней дальности класса «воздух-земля» ASMPA-R, которая может нести ядерный заряд, сообщает Минобороны Франции.

В ведомстве уточнили, что это усовершенствованная ASMPA-R «морского компонента ядерного сдерживания».

Накануне был проведён второй испытательный пуск ракеты с французского военного самолёта Rafale.

«Этот пуск ракеты ASMPA-R последовал за подписанием министром обороны и по делам ветеранов документа о её вводе в оперативную эксплуатацию 10 ноября в составе военно-морской атомной авиации (FANU) ВМС страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, во Франции заявили, что Париж намерен разработать к 2035 году ядерную ракету четвёртого поколения, а также баллистическую ракету M51.4.

Ранее сообщалось, что французская сторона готовится ввести на Украину в помощь киевскому режиму до двух тысяч солдат и офицеров.