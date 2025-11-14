Бывшего депутата Госдумы выселяют из квартиры через суд

Суд в Москве рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры экс-депутата Напсо.
Никулинский суд Москвы рассмотрит дело о выселении бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и членов его семьи из служебной квартиры. Об этом сообщают источники в суде.
«Предварительное заседание запланировано на 14 ноября. Ранее суд перенес рассмотрение дела, чтобы получить данные о местах регистрации супруги, совершеннолетнего сына и матери Напсо — для их вовлечения в судебный процесс», — сообщают РИА Новости.
Истец по делу — ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» управделами президента РФ. В иске указано, что Юрий Напсо обязан был освободить служебное жилье еще в мае.
Сторона защиты выразила несогласие с иском. Адвокат отметил, что данная квартира фактически является единственным жильем бывшего депутата, поскольку его квартиры были конфискованы. Полномочия депутата Напсо были досрочно прекращены решением Госдумы. Основанием послужило систематическое неисполнение депутатом своих обязанностей. Напсо не появлялся в Госдуме в течение двух лет, причем более 200 дней его отсутствие не было обусловлено уважительными причинами.
Ранее стало известно, что депутат фактически обосновался в Объединенных Арабских Эмиратах и не сообщал о причинах своего отсутствия на рабочем месте. В дальнейшем Центральный районный суд города Сочи вынес решение о передаче примерно 60 объектов недвижимости, которые принадлежат Напсо и его родственникам, в госсобственность. Эти сведения были обнародованы адвокатом бывшего парламентария Романом Баранниковым в процессе судебного разбирательства, связанного со спором о служебной квартире Напсо. Прокуратура утверждает, что экс-депутат продолжал вести предпринимательскую деятельность, несмотря на наличие соответствующего запрета.