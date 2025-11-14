Бывшего депутата Госдумы выселяют из квартиры через суд

Ранее стало известно, что депутат фактически обосновался в Объединенных Арабских Эмиратах и не сообщал о причинах своего отсутствия на рабочем месте. В дальнейшем Центральный районный суд города Сочи вынес решение о передаче примерно 60 объектов недвижимости, которые принадлежат Напсо и его родственникам, в госсобственность. Эти сведения были обнародованы адвокатом бывшего парламентария Романом Баранниковым в процессе судебного разбирательства, связанного со спором о служебной квартире Напсо. Прокуратура утверждает, что экс-депутат продолжал вести предпринимательскую деятельность, несмотря на наличие соответствующего запрета.