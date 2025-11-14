«Би-би-си» отказалась выплачивать Трампу компенсацию за клевету

При этом в корпорации подчеркнули, что спорный выпуск больше не будет выходить в эфир. Несмотря на признание ошибки и принесённые извинения, руководство также заявило, что не видит юридических оснований для предъявленного требования о клевете и не считает возможным удовлетворить запрос о компенсации.