Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Би-би-си» отказалась выплачивать Трампу компенсацию за клевету

Спорный выпуск больше не будет выходить в эфир.

Источник: Аргументы и факты

Британская вещательная корпорация принесла извинения президенту США Дональду Трампу за некорректный монтаж его выступления, но при этом отказалась удовлетворять требование его юристов о выплате компенсации.

Представители медиа сообщили, что направили официальный ответ команде американского лидера, а глава совета управляющих отправил в Белый дом личное письмо с выражением сожаления по поводу публикации отредактированного фрагмента речи Трампа от января 2021 года.

При этом в корпорации подчеркнули, что спорный выпуск больше не будет выходить в эфир. Несмотря на признание ошибки и принесённые извинения, руководство также заявило, что не видит юридических оснований для предъявленного требования о клевете и не считает возможным удовлетворить запрос о компенсации.

В «Би-би-си» отметили, что недочёты монтажа были результатом редакционных решений, но корпорация категорически не согласна с тем, что это может являться основанием для судебного иска, на котором настаивает сторона Трампа.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал американскому конгрессу на фоне скандала с искажением речи Дональда Трампа удалить из парламента журналистов телерадиокорпорации «Би-би-си».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше