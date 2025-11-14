«Би-би-си» отказалась выплачивать Трампу компенсацию за клевету

Британская вещательная корпорация принесла извинения президенту США Дональду Трампу за некорректный монтаж его выступления, но при этом отказалась удовлетворять требование его юристов о выплате компенсации.
Представители медиа сообщили, что направили официальный ответ команде американского лидера, а глава совета управляющих отправил в Белый дом личное письмо с выражением сожаления по поводу публикации отредактированного фрагмента речи Трампа от января 2021 года.
При этом в корпорации подчеркнули, что спорный выпуск больше не будет выходить в эфир. Несмотря на признание ошибки и принесённые извинения, руководство также заявило, что не видит юридических оснований для предъявленного требования о клевете и не считает возможным удовлетворить запрос о компенсации.
В «Би-би-си» отметили, что недочёты монтажа были результатом редакционных решений, но корпорация категорически не согласна с тем, что это может являться основанием для судебного иска, на котором настаивает сторона Трампа.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал американскому конгрессу на фоне скандала с искажением речи Дональда Трампа удалить из парламента журналистов телерадиокорпорации «Би-би-си».