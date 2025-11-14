«Они расколются»: в США предрекли Украине скорое поражение из-за нехватки финансирования

Эксперт также привел расчеты, согласно которым Киеву требуется около 100 млрд долларов в год для только для ведения боевых действий. При этом, по словам Миршаймера, европейские страны пытаются найти 200 млрд долларов для финансирования конфликта на Украине еще на два года, но таких средств у них нет.