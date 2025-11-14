«Они расколются»: в США предрекли Украине скорое поражение из-за нехватки финансирования

Украина обрекла себя на быстрое поражение, поскольку США прекратили безвозмездные поставки оружия, а в Европе критически не хватает финансов для помощи Киеву. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Украинцы находятся в глубокой беде, и в какой-то момент они расколются. Мы [США] фактически прекратили отправлять оружие, за которое платим, на Украину. Теперь европейцы должны покупать это оружие, а затем передавать его украинцам. Но у европейцев нет денег», — пояснил эксперт в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
По его мнению, западные государства не могут обеспечить все потребности Украины, которые выходят за рамки военной помощи. К тому же конфискация российских активов выглядит практически нереализуемой.
Эксперт также привел расчеты, согласно которым Киеву требуется около 100 млрд долларов в год для только для ведения боевых действий. При этом, по словам Миршаймера, европейские страны пытаются найти 200 млрд долларов для финансирования конфликта на Украине еще на два года, но таких средств у них нет.
Накануне политолог Алекс Крайнер высказал мнение, что на Западе признают продвижение ВС РФ и изменение ситуации с ВСУ. Поэтому скоро Украина потерпит поражение на поле боя.