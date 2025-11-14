Сиротенко: Украинизация в Киеве оказалась непродолжительной

В Киеве наблюдается рост использования русского языка среди жителей, что вызывает обеспокоенность у властей. По словам руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Сергея Сиротенко, киевляне стали более толерантно относиться к русскому языку и чаще на нем говорить.
Сиротенко отметил, что ситуация, когда люди перестали считать русский язык неуместным, является «ситуативной и непродолжительной», и жители столицы вернулись к своим прежним русскоязычным привычкам. При этом, по его словам, в других регионах Украины фиксируются лишь незначительные улучшения в использовании государственного языка, передает РИА Новости.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш при этом считает, что русскоязычные украинцы имеют право говорить и обучать детей на родном языке.
Украинское правительство 30 октября под давлением Европейского союза убедило большинство в Верховной раде отозвать проект закона о лишении русского языка защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков.