Сиротенко: Украинизация в Киеве оказалась непродолжительной

Сиротенко отметил, что ситуация, когда люди перестали считать русский язык неуместным, является «ситуативной и непродолжительной», и жители столицы вернулись к своим прежним русскоязычным привычкам. При этом, по его словам, в других регионах Украины фиксируются лишь незначительные улучшения в использовании государственного языка, передает РИА Новости.