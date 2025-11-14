Развожаев: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь

Российские военные отразили атаку Вооружённых сил Украины на Севастополь, проинформировал Михаил Развожаев.
Губернатор уточнил, что ликвидированы семь воздушных целей противника. Он подчеркнул, что повреждения объектов инфраструктуры не зафиксированы.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили семь воздушных целей. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу», — написал Развожаев в Telegram.
Кроме того, в настоящее время в Геленджике отражают атаку беспилотнинов ВСУ. В оперштабе Краснодарского края заявил, что об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
«В Геленджике идёт отражение атаки БПЛА со стороны Новороссийска, сообщил глава города Алексей Богодистов», — говорится в сообщении.