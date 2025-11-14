Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 ноября 2025

Погода в Иркутске 14 ноября 2025 года обещает быть облачной, утром и днем ожидается сильный снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, порывы ветра достигнут 15−18 м/с. Столбик термометра и ночью, и днем остановится на отметке −4…-6 градусов.