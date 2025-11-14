Ричмонд
Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 ноября 2025

Сильный снег ожидается в Иркутске 14 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 14 ноября 2025 года обещает быть облачной, утром и днем ожидается сильный снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, порывы ветра достигнут 15−18 м/с. Столбик термометра и ночью, и днем остановится на отметке −4…-6 градусов.

Погода в Иркутске 14 ноября 2025.

— Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, к утру и днем в южных районах снег, местами сильный снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, метели, температура в течение суток −4…-9, при прояснении −14…-19, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Катангском и северо-восточных районах после захода похолодает до −19…-24, местами −29…-34. Вот что обещает погода в Иркутске 14 ноября 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду и отопление частично отключат в областном центре 14 ноября.