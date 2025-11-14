Трёх бывших осуждённых иностранцев выдворили из Приморья

«Граждане одной из республик Средней Азии, 1982, 2002 и 2004 г.р. отбывали наказание в исправительно-трудовых учреждениях ФСИН за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)», — говорится в сообщении.