Трёх бывших осуждённых иностранцев выдворили из Приморья

Полицейские Артёма совместно с миграционной службой депортировали трёх иностранных граждан после окончания их уголовного наказания, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Граждане одной из республик Средней Азии, 1982, 2002 и 2004 г.р. отбывали наказание в исправительно-трудовых учреждениях ФСИН за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)», — говорится в сообщении.
После освобождения их пребывание в России было признано нежелательным в соответствии с законом № 114-ФЗ. До депортации иностранцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Артёме.
Всем трём лицам запрещён въезд в РФ до 2030 года.
Напомним, ранее в Артёме прошла масштабная проверка мигрантов в рамках операции «Нелегал-2025». В ходе рейдов полиция и другие силовые структуры выявили 47 нарушителей миграционного законодательства.