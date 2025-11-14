Ричмонд
Трёх бывших осуждённых иностранцев выдворили из Приморья

Теперь им закрыт въезд до 2030 года.

Источник: PrimaMedia.ru

Полицейские Артёма совместно с миграционной службой депортировали трёх иностранных граждан после окончания их уголовного наказания, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Граждане одной из республик Средней Азии, 1982, 2002 и 2004 г.р. отбывали наказание в исправительно-трудовых учреждениях ФСИН за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)», — говорится в сообщении.

После освобождения их пребывание в России было признано нежелательным в соответствии с законом № 114-ФЗ. До депортации иностранцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Артёме.

Всем трём лицам запрещён въезд в РФ до 2030 года.

Напомним, ранее в Артёме прошла масштабная проверка мигрантов в рамках операции «Нелегал-2025». В ходе рейдов полиция и другие силовые структуры выявили 47 нарушителей миграционного законодательства.