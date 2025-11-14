Ученые заявили о смертельной опасности красного мяса

Со ссылкой на исследование в журнале Nature Communications The Mirror сообщает, что риск развития рака толстой кишки можно снизить на 17% с помощью употребления 300 миллиграммов кальция в день в дополнение к основному рациону. В исследовании Оксфордского университета проанализировали данные более чем 542 тысяч женщин и выяснили, что у людей, которые потребляли молочные продукты и пищу, богатую витамином B2, магнием, фосфором и калием, риск развития колоректального рака был ниже. Заявленное количество кальция содержится в одном стакане молока, трех ложках семян чиа или порции греческого йогурта.