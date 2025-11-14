Ученые заявили о смертельной опасности красного мяса

Употребление красного мяса повышает риск колоректального рака.
Употребление красного мяса и полуфабрикатов увеличивает вероятность развития колоректального рака. Как сообщают ученые, этот вид рака занимает четвертое место по распространенности в Великобритании, и наблюдается тревожная тенденция: болезнь все чаще развивается у молодых людей.
«Ряд факторов повышает риск развития рака кишечника. Питание остается одним из этих факторов, в частности, употребление красного мяса и полуфабрикатов увеличивает вероятность заболевания», — говорится в публикации The Mirror. В статье также отмечается, что в 2019 году на долю пациентов младше 55 лет пришлось 20% всех случаев заболевания, что вдвое больше, чем в 1995 году.
Со ссылкой на исследование в журнале Nature Communications The Mirror сообщает, что риск развития рака толстой кишки можно снизить на 17% с помощью употребления 300 миллиграммов кальция в день в дополнение к основному рациону. В исследовании Оксфордского университета проанализировали данные более чем 542 тысяч женщин и выяснили, что у людей, которые потребляли молочные продукты и пищу, богатую витамином B2, магнием, фосфором и калием, риск развития колоректального рака был ниже. Заявленное количество кальция содержится в одном стакане молока, трех ложках семян чиа или порции греческого йогурта.
Проблема вредного воздействия переработанного мяса на здоровье обсуждается уже не первый год. Ранее британский профессор Крис Эллиотт требовал запретить бекон и ветчину, указывая на их канцерогенность, а в России выдвигались предложения о введении маркировки вредной продукции с использованием стоп-символов для продуктов, которые могут нанести вред человеку.