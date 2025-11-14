В Новосибирске суд оставил ребенка с матерью, имеющей судимость

Как сообщил отец ребенка, он предоставил суду документальные подтверждения о том, что бывшая супруга была осуждена за связь с вербовщиком запрещенной террористической организации и включена в список террористов Росфинмониторинга. Также были представлены материалы, свидетельствующие о занятии женщины проституцией и её постановке на учет в психоневрологическом диспенсере.