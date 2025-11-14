В Новосибирске суд оставил ребенка с матерью, имеющей судимость

В Новосибирске районный суд рассмотрел спор об определении места жительства пятилетней девочки между родителями. Несмотря на представленные отцом доказательства о судимости матери и занятии проституцией, суд принял решение оставить ребенка с матерью. Об этом сообщает Сиб.фм.
Как сообщил отец ребенка, он предоставил суду документальные подтверждения о том, что бывшая супруга была осуждена за связь с вербовщиком запрещенной террористической организации и включена в список террористов Росфинмониторинга. Также были представлены материалы, свидетельствующие о занятии женщины проституцией и её постановке на учет в психоневрологическом диспенсере.
Представитель отца в суде охарактеризовал мать как «социально опасное лицо», ссылаясь на склонность к членовредительству и суицидальным попыткам. Однако полиция отказалась возбуждать административное дело о проституции, сославшись на недостаточность доказательств регулярного характера деятельности.
Мужчина намерен обжаловать решение суда и продолжит борьбу за лишение бывшей супруги родительских прав. В рамках отдельного процесса будет определен порядок его общения с дочерью.