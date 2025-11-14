В России предложили эксперимент с российским вином: вот где его могут начать продавать

«Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплейсами», — сказал Качанов.