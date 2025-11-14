В России предложили эксперимент с российским вином: вот где его могут начать продавать

В 2026 году планируется эксперимент по продаже отечественного вина на маркетплейсах. Если пилотный проект окажется успешным, систему внедрят на постоянной основе. Об этом рассказал замглавы министерства Олег Качанов на форуме «Цифровые решения».
Качанов добавил, что технически это можно реализовать с помощью двух уже работающих систем. Это биометрическая идентификация в ЕБС или подтверждение фотографии из цифрового документа. При этом личность покупателя будет проверяться дважды — при оформлении заказа и в момент его получения.
«Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплейсами», — сказал Качанов.
По его словам, вопрос онлайн-продаж вина изучается уже давно, но все еще существует ряд ограничений.
Напомним, что с октября 2026 года вступит в силу закон о защите пользователей маркетплейсов.