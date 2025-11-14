Россиянам разрешат покупать алкоголь онлайн

Эксперимент по онлайн-продаже российских вин начнется в 2026 году.
Минцифры РФ планирует запустить эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах. Эксперимент намечен на второй и третий кварталы 2026 года, а полноценно запустить механизм продажи планируется в случае успешного завершения эксперимента. Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов на форуме «Цифровые решения».
«Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплейсами… И, собственно, чтобы к концу года подвести результаты эксперимента и уже быть готовыми полноценно запустить этот механизм на полноценной основе, если он докажет свою работоспособность», — сказал Качанов.
Качанов сообщил, что обсуждение возможности дистанционной продажи вина ведется уже несколько лет, но существует ряд ограничений. По его словам, технически реализовать такую продажу можно двумя способами, которые уже применяются на практике: с помощью прямой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС) или через фотографию в цифровом документе, подтвержденную в ЕБС.
Проверка личности покупателя будет осуществляться дважды: при оформлении заказа и в момент получения товара. Замминистра подчеркнул, что президент дал указания о необходимости в текущем году в рамках экспериментально-правового режима запустить пилотный проект по дистанционной продаже российского алкоголя на отечественных торговых площадках. При этом будут соблюдаться все требования по идентификации покупателей.