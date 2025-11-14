Ричмонд
Бывшая жена Успенского ответила депутату Макарову на заявление о еврейских корнях Чебурашки

Экс-жена Успенского назвала бредом заявление о национальности Чебурашки.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая супруга писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина отвергла версию депутата Андрея Макарова о том, что Чебурашка — еврей. Филина назвала подобную версию бредовой. Об этом информирует издание «Подъем».

Как заявила экс-жена создателя Чебурашки, они с Успенским никогда не обсуждали национальность персонажа, потому что этот вопрос «даже не возникал».

По словам Филиной, она шокирована высказыванием депутата, так как идея обсуждения национальности Чебурашки изначально лишена смысла и не могла никому прийти в голову. Персонаж Чебурашка был создан писателем Эдуардом Успенским в 1966 году.

Напомним, что Макаров определил национальность Чебурашки по детали сюжета: персонаж прибыл в страну в ящике из-под апельсинов. Учитывая, что в СССР эти фрукты поставлялись из Израиля, он сделал вывод, что персонаж является евреем.