В России появится новый перечень рабочих профессий

В обновленном списке появились ранее отсутствовавшие профессии и должности. Среди них — специалист по искусственному интеллекту, инженер 3D-печати, коуч, копирайтер, SMM-менеджер, спа-менеджер, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и другие. Значительное число новых специальностей относится к сфере информационных технологий, финансов, производства контента и экологии. Прежний классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов появился в 1994 году. Последняя корректировка была сделана в 2012 году.