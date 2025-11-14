В России предложили проверять наличие техосмотра по камерам

Проверка будет проводиться по распознанным госномерам автомобилей, которые сверят с базой Единой автоматизированной системы техосмотра. В союзе отметили, что эта система, как и «Паутина» входит в зону ответственности МВД. По словам собеседника издания, это позволяет облегчить обмен данными.