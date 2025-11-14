Ричмонд
В России предложили проверять наличие техосмотра по камерам

Российский союз автостраховщиков предложил внедрить контроль за ТО через камеры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский союз автостраховщиков внес на заседании комитета Госдумы по транспорту предложение о подключении уличных камер к проверке наличия техосмотра у российских автомобилей, пишет газета «Коммерсант».

«Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра (ТО) у автомобилей. Инициатива прозвучала на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту», —говорится в материале.

Как пояснил изданию директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, ТО мало кто проходит, но регулярный контроль необходим, считает он.

Проверка будет проводиться по распознанным госномерам автомобилей, которые сверят с базой Единой автоматизированной системы техосмотра. В союзе отметили, что эта система, как и «Паутина» входит в зону ответственности МВД. По словам собеседника издания, это позволяет облегчить обмен данными.