В России предложили проверять наличие техосмотра по камерам

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский союз автостраховщиков внес на заседании комитета Госдумы по транспорту предложение о подключении уличных камер к проверке наличия техосмотра у российских автомобилей, пишет газета «Коммерсант».
«Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра (ТО) у автомобилей. Инициатива прозвучала на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту», —говорится в материале.
Как пояснил изданию директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, ТО мало кто проходит, но регулярный контроль необходим, считает он.
Проверка будет проводиться по распознанным госномерам автомобилей, которые сверят с базой Единой автоматизированной системы техосмотра. В союзе отметили, что эта система, как и «Паутина» входит в зону ответственности МВД. По словам собеседника издания, это позволяет облегчить обмен данными.