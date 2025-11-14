Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Яндекс» призвали обозначить на своих сервисах точное нанесение границ

Слуцкий попросил «Яндекс» обозначить на своих сервисах точное нанесение границ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение гендиректору «Яндекса» Артему Савиновскому с просьбой в кратчайшие сроки привести изображение государственных границ России в сервисах «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» в соответствие с законодательством, обеспечив их полное и точное нанесение, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении отмечается, что при использовании сервисов «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты», входящих в единую экосистему «Яндекс», зафиксировано нарушение — систематическое отсутствие на картографических материалах сервисов линий государственных границ России. По мнению Слуцкого, данный факт вводит в заблуждение граждан, искажает представление о государственном суверенитете и территориальной целостности страны.

«Прошу вас в возможно короткие сроки привести государственные границы на картографических материалах, размещенных на ресурсах ООО “Яндекс”, в соответствие с законодательством Российской Федерации, обеспечив полное и точное нанесение государственных границ», — сказано в документе.

В обращении подчеркивается, что правовой основой для картографической деятельности на территории России являются федеральные законы, в частности, закон «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также нормативные акты правительства РФ, устанавливающие требования к точному и достоверному отображению госграниц.

Лидер ЛДПР также просит дать официальные письменные разъяснения о причинах отсутствия государственных границ РФ в сервисах «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор». Кроме того, он призвал компанию в будущем обеспечить неукоснительное соблюдение нормативно-правовых актов РФ.

Как пояснил Слуцкий РИА Новости, отсутствие границ при использовании данных сервисов является искажением принципов государственности России, обозначенных в Конституции РФ.

«ЛДПР продолжит добиваться от IT-гигантов исполнения законов России, корректного отображения национальных, исторических и патриотических тем. Надеемся на то, что компания конструктивно среагирует на критику. Иначе придется обращаться в надзорные органы. Если вы российская компания — то будьте ей на самом деле. Если западная, кающаяся, сомневающаяся — скажите об этом громко, чтобы все услышали. Суверенитет России — не элемент дизайна и корпоративной этики», — заключил он.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше