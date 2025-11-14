«Яндекс» призвали обозначить на своих сервисах точное нанесение границ

«ЛДПР продолжит добиваться от IT-гигантов исполнения законов России, корректного отображения национальных, исторических и патриотических тем. Надеемся на то, что компания конструктивно среагирует на критику. Иначе придется обращаться в надзорные органы. Если вы российская компания — то будьте ей на самом деле. Если западная, кающаяся, сомневающаяся — скажите об этом громко, чтобы все услышали. Суверенитет России — не элемент дизайна и корпоративной этики», — заключил он.