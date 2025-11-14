Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению

За самовольное подключение к водоснабжению грозит штраф до 200000 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Штраф до 200 тысяч рублей может грозить виновному лицу в России за самовольное подключение к водоснабжению, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С августа 2024 года вступили в силу новые штрафы за самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Ранее суммы были символическими, но теперь такие действия приравнены к серьезным нарушениям. За незаконное подключение гражданам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 80 тысяч, юридическим лицам — от 100 до 200 тысяч рублей», — сказал Якубовский.

По словам парламентария, при повторном нарушении санкции увеличиваются до 30 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для организаций.

«Изменения направлены на защиту коммунальной инфраструктуры и предупреждение несанкционированных врезок, которые часто приводят к авариям, потерям воды и дополнительным расходам для честных потребителей», — заключил он.