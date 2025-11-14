Россиян предупредили о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению

«С августа 2024 года вступили в силу новые штрафы за самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Ранее суммы были символическими, но теперь такие действия приравнены к серьезным нарушениям. За незаконное подключение гражданам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 80 тысяч, юридическим лицам — от 100 до 200 тысяч рублей», — сказал Якубовский.