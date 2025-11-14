Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в Незалежной опять возросло количество граждан, говорящих на русском языке. По ее мнению, это очень тревожный сигнал для киевского режима. Это «опасная» тенденция, пожаловалась украинская чиновница.