Жители Киева все чаще используют русский язык: украинизация оказалась недолгой

Жители Киева стали более лояльно относиться к русскому языку и чаще используют его в повседневной речи. Об этом в интервью Hromadske рассказал Сергей Сиротенко, руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины.
Он отметил, что киевляне перестали считать русский язык неуместным, хотя такая ситуация вызывает у него «определённое беспокойство».
«Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке», — отметил Сиротенко.
При этом, с его слов, в других регионах страны наблюдается «незначительный прогресс в укреплении украинского языка».
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в Незалежной опять возросло количество граждан, говорящих на русском языке. По ее мнению, это очень тревожный сигнал для киевского режима. Это «опасная» тенденция, пожаловалась украинская чиновница.