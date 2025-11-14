Таможня Приморья изъяла контрабанду алкоголя и сигарет на 3,5 миллиона рублей

За 2025 год сотрудники Владивостокской таможни пресекли несколько попыток незаконного ввоза алкоголя и сигарет. Общая стоимость изъятых товаров составила 3,5 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В результате оперативной работы таможенники завели девять уголовных дел. Было изъято 411 бутылок алкогольной продукции и более 55 тысяч сигарет. Среди задержанных товаров оказались дорогие напитки — например, 108 бутылок виски и шесть бутылок элитного коньяка.
Контрабандисты пытались провезти товары, скрывая их в самых неожиданных местах: в балластных цистернах судов, технических полостях корпуса, вентиляционных шахтах и даже в запчастях перевозимых автомобилей.
Нарушителями в основном были члены экипажей морских судов. Теперь им грозит серьезное наказание — по статье о контрабанде предусмотрены крупные штрафы и лишение свободы на срок до семи лет, а в особых случаях — до 12 лет.