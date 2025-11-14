В Тюмени открыли мастерские по плетению маскировочных сетей для СВО

Мастерские работают в трех точках города Тюмень.
В Тюмени на этой неделе открылись несколько точек по плетению маскировочных сетей и сбору гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Об этом сообщает «Регион Тюмень» в telegram-канале.
«Жители областной столицы могут присоединиться к плетению маскировочных сетей и принять участие в сборе гумпомощи в социальных гостиных. Так, на этой неделе плетение организуют в клубе детского творчества имени Андрея Кижеватова», — рассказывают в сообщении.
Клуб находится на улице Мельничной, 1, а также в детско-юношеских центрах «Контакт» и «Авангард». Волонтеры будут плести сети и формировать наборы необходимых вещей, а также могут помочь в сборах гуманитарной помощи на СВО.
Маскировочные сети играют важную роль в маскировке бойцов, оружия, военной техники и других значимых объектов. Они могут буквально спасти жизнь, поэтому в настоящее время добровольцы по всей России осваивают это ремесло.
