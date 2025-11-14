Юрист Черкасов: россиян ждет крупный штраф за содержание запрещенных животных

Юрист уточнил, что в мае правительство утвердило перечень из 121 вида опасных животных, которых запрещено содержать вне специально оборудованных мест, например, зоопарков. В этом списке находятся пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие и другие. Кроме того, Черкасов отметил, что отдельного закона, ограничивающего содержание в квартирах сельскохозяйственных животных, нет, но за нарушение интересов соседей владельца могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей и изъять животных по решению суда.