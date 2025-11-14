Юрист Черкасов: россиян ждет крупный штраф за содержание запрещенных животных

Содержание диких животных в квартире теперь может обойтись очень дорого.
Россиян, которые содержат в своих квартирах или домах запрещенных животных, ждут крупные штрафы. Нарушение запрета, вступившего в силу в сентябре, может повлечь за собой взыскание до 200 тысяч рублей. Об этом рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
«Иными словами, змей, тигров и крокодилов ни в квартирах, ни в частных домах содержать нельзя. Нарушение влечет за собой штраф до 30 тысяч рублей, а если животное причинило вред человеку или повредило чужое имущество — до 200 тысяч рублей», — рассказал Черкасов агентству «Прайм».
Юрист уточнил, что в мае правительство утвердило перечень из 121 вида опасных животных, которых запрещено содержать вне специально оборудованных мест, например, зоопарков. В этом списке находятся пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие и другие. Кроме того, Черкасов отметил, что отдельного закона, ограничивающего содержание в квартирах сельскохозяйственных животных, нет, но за нарушение интересов соседей владельца могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей и изъять животных по решению суда.
Ранее телеканал RT сообщал, что в Петропавловске-Камчатском медведь напал на нескольких людей: мужчину, 12-летнего школьника и 84-летнюю женщину, которая позже скончалась в больнице. Агрессивного зверя быстро ликвидировали охотники. Эксперты пояснили, что рост подобных случаев на Камчатке связан с увеличением числа медведей и их частым выходом к населенным пунктам.