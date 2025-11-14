Отец поджигателя кинотеатра в «Авиапарке», подозревает влияние телефонных игр на парня

Отец отметил, что сын много времени проводил в телефоне, общаясь с друзьями в Telegram. Он также добавил, что сам ребенок вряд ли бы догадался принести канистру с горючим, которое, по данным Telegram-канала Baza, подросток приобрел на АЗС неподалеку от ТЦ за 2000 рублей. Родители сообщили, что не замечали признаков того, что сын как-либо отдалялся от них.