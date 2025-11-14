Отец поджигателя кинотеатра в «Авиапарке», подозревает влияние телефонных игр на парня

Отец школьника, который устроил поджог в торговом центре «Авиапарк», рассказал, что его сын мог действовать под влиянием угроз, полученных через мобильные игры. В день инцидента родители школьника сообщили о его пропаже, так как он долго не выходил на связь.
По словам родителей, подросток, который характеризуется как спокойный и хорошо успевающий ученик, утром ушел в школу, но вернулся домой днем, пожаловавшись на боль в животе, а затем снова покинул дом.
Отец отметил, что сын много времени проводил в телефоне, общаясь с друзьями в Telegram. Он также добавил, что сам ребенок вряд ли бы догадался принести канистру с горючим, которое, по данным Telegram-канала Baza, подросток приобрел на АЗС неподалеку от ТЦ за 2000 рублей. Родители сообщили, что не замечали признаков того, что сын как-либо отдалялся от них.
Савеловская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку обстоятельств пожара в торговом центре, где 16-летний подросток поджег канистру с горючей жидкостью в кинозале. Предварительно установлено, что юноша действовал, следуя телефонным указаниям неизвестных лиц.