«Может случиться с любым»: Анфиса Чехова защитила Диброва после скандала с его пенисом

Чехова прокомментировала историю с расстёгнутой ширинкой Диброва. Видео © Life.ru.
«Я вообще против высокой морализации. Все, кто громче всех кричат о морали, обычно оказываются самыми аморальными людьми. Я не осуждаю никого и не поддерживаю культуру “отмены”. Каждый человек может ошибиться. Думаю, Дмитрий просто не заметил. Такое случается с любым мужчиной — вышел из машины, отвлёкся, забыл застегнуться», — сказала Чехова.
По её словам, публика часто забывает, что за известными именами стоят обычные люди.
«Он же не убил никого, не обидел, не нарушил закон. Просто попал в неловкую ситуацию. Публичные люди постоянно под прицелом камер, и если оступился хоть на секунду — тебя растерзают. Я против этого. Нужно уметь давать людям право на ошибку», — добавила она.
Телеведущая призналась, что даже не стала смотреть видео, вызвавшее волну обсуждений: «Мне такое смотреть неприятно. Я не люблю копаться в чужих промахах. Каждый может оказаться на его месте — по неосторожности, по пьяному делу или просто по человеческой рассеянности. Но из-за камеры теперь человек должен оправдываться перед всей страной? Это неправильно».
Ранее Life.ru писал, что вокруг Дмитрия Диброва вспыхнул скандал после того, как он появился на людях с расстёгнутой ширинкой. Сексолог и психологи уже рассуждали о его личных привычках, вспоминая виллу телеведущего с секс-качелями и необычными аксессуарами.
