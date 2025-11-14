В аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Сегодня ночью, 14 ноября, в Уфе ограничили прилеты и вылеты самолетов. Об этом сообщил председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
В воздушной гавани столицы Башкирии временно ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причина — обеспечение мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполнять уже после снятия ограничений.
Напомним, ранее на территории всей Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Глава ГК ЧС призвал всех граждан покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.
