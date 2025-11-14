Проверка билетов в поезде привела к скандалу: украинку усмирили чемоданом после угроз ножом

Жительницу Украины, устроившую дебош в польском поезде, обезвредили чемоданом после того, как она угрожала ножом и пела гимн своей страны. Об этом сообщает польский портал Onet.
По информации издания, женщина неожиданно решила исполнить гимн Украины для всех пассажиров против их желания, а позже начала размахивать ножом и оскорблять проводника и его мать нецензурной бранью, но не на родном языке, а почему-то на русском. Украинка угрожала также воткнуть холодное оружие в сердце работника поезда, из-за чего мужчина был вынужден применить против буйной девушки металлический чемодан.
Портал уточнил, что инцидент произошёл на фоне обычной проверки билетов у пассажиров. После всей ситуации дебоширку передали правоохранительным органам.
Ранее в Будапеште задержали двух украинок, которые устроили пьяный дебош и напали на полицейских в международном аэропорту имени Ференца Листа.