Проверка билетов в поезде привела к скандалу: украинку усмирили чемоданом после угроз ножом

По информации издания, женщина неожиданно решила исполнить гимн Украины для всех пассажиров против их желания, а позже начала размахивать ножом и оскорблять проводника и его мать нецензурной бранью, но не на родном языке, а почему-то на русском. Украинка угрожала также воткнуть холодное оружие в сердце работника поезда, из-за чего мужчина был вынужден применить против буйной девушки металлический чемодан.