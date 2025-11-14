Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проверка билетов в поезде привела к скандалу: украинку усмирили чемоданом после угроз ножом

Onet: в польском поезде украинку усмирили чемоданом после угроз ножом.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Украины, устроившую дебош в польском поезде, обезвредили чемоданом после того, как она угрожала ножом и пела гимн своей страны. Об этом сообщает польский портал Onet.

По информации издания, женщина неожиданно решила исполнить гимн Украины для всех пассажиров против их желания, а позже начала размахивать ножом и оскорблять проводника и его мать нецензурной бранью, но не на родном языке, а почему-то на русском. Украинка угрожала также воткнуть холодное оружие в сердце работника поезда, из-за чего мужчина был вынужден применить против буйной девушки металлический чемодан.

Портал уточнил, что инцидент произошёл на фоне обычной проверки билетов у пассажиров. После всей ситуации дебоширку передали правоохранительным органам.

Ранее в Будапеште задержали двух украинок, которые устроили пьяный дебош и напали на полицейских в международном аэропорту имени Ференца Листа.