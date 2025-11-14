В Приморье вынесли приговор мужчине, зарубившему друга топором во время пьяной ссоры

«В июне 2025 года в селе Бурлит между осуждённым и его другом в ходе распития спиртных напитков возник конфликт, в результате которого он несколько раз ударил потерпевшего деревянной колодой по голове. Продолжая свой преступный умысел, осуждённый нашёл на месте преступления топор и нанес им несколько ударов в область шеи потерпевшего, в результате которых был разрублен шейный отдел позвоночника последнего. От полученных травм потерпевший скончался», — говорится в сообщении.