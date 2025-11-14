В Приморье вынесли приговор мужчине, зарубившему друга топором во время пьяной ссоры

Суд вынес обвинительный приговор жителю села Бурлит Пожарского района в Приморье, признанному виновным в убийстве знакомого, сообщила пресс-служба краевой прокурутары.
«В июне 2025 года в селе Бурлит между осуждённым и его другом в ходе распития спиртных напитков возник конфликт, в результате которого он несколько раз ударил потерпевшего деревянной колодой по голове. Продолжая свой преступный умысел, осуждённый нашёл на месте преступления топор и нанес им несколько ударов в область шеи потерпевшего, в результате которых был разрублен шейный отдел позвоночника последнего. От полученных травм потерпевший скончался», — говорится в сообщении.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск вдовы погибшего: осуждённый обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере более 1 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Напомним, что следователями СКР по Приморью возбуждено уголовное дело по статье «убийство» в отношении 25-летнего местного жителя. Во время распития спиртных напитков в ночь на 14 сентября между обвиняемым и 37-летним мужчиной произошла ссора. В ходе конфликта молодой человек схватился за нож и нанёс оппоненту удар в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным — потерпевший скончался на месте.