Второй МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Второй среднемагистральный самолет МС-21 с российскими комплектующими совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. Об этом КП-Иркутск сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.
За штурвалом находились летчики-испытатели Андрей Воропаев и Олег Мутовин, а также бортинженеры Антон Кузнецов и Григорий Кудряшов. Продолжительность полета составила 6 часов 15 минут. Самолет летел на высоте 11 000 метров со скоростью 800 км/ч.
— Длительный перелет завершен успешно. Самолет отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме, мы приземлились с остатком, — поделился командир экипажа Андрей Воропаев.
Теперь в Летно-испытательном комплексе ПАО «Яковлев» самолет подготовят к сертификационным испытаниям по программе импортозамещения. В них он присоединится к первому опытному образцу, который уже частично оснащен российскими системами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области завели дело о халатности при расселении из аварийного жилья.