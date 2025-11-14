AP: авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни приблизится к берегам Венесуэлы

Американский авианосец Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Прибытие корабля стало частью «значительного наращивания военной мощи» США в этом регионе, отмечает издание. Пентагон 24 октября сообщил, что авианосец направляется в зону ответственности Южного командования США, включающую страны Центральной и Южной Америки, а также Карибский бассейн.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» (Southern Spear) против наркокартелей. Он уточнил, что руководить операцией будет Южное командование ВС США при поддержке специально сформированного соединения.
Напомним, в августе Белый дом направил к берегам Венесуэлы значительные военные силы, включая около десяти кораблей ВМС и тысячи военнослужащих. Согласно данным, в операции задействовано около 4,5 тысячи военнослужащих и порядка 2,2 тысячи морских пехотинцев.