Тенденция на минимум: Директор ННЦ наркологии назвала причины отказа россиян от алкоголя

По словам Клименко, в стране последние 15−20 лет проводится системная профилактическая работа, направленная на снижение потребления алкоголя.
По результатам данной работы последние 15 лет наблюдается последовательное снижение уровня потребления алкоголя, уровня его продаж, а также снижение наркологической заболеваемости, связанной с употреблением алкоголя. Это способствует повышению уровня здоровья населения, снижению алкогольассоциированных заболеваний, сокращению смертности, связанной с употреблением алкоголя и увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения.
Татьяна Клименко.
Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Специалист подчеркнула, что снижение продаж спиртного связано не с ростом цен на алкоголь, а с изменением образа жизни населения, особенно молодёжи.
«Большой процент населения, особенно в его молодёжном сегменте, отказались от употребления алкоголя и ориентированы на здоровый образ жизни и на социальную успешность. По данным ВЦИОМ за последние 10 лет среди молодого поколения доля лиц, которые не употребляют алкоголь, увеличилась с 26% в 2014 году до 54% в 2024 году. Поэтому снижение уровня продаж спиртного следует рассматривать как объективный показатель оздоровления нации», — заключила Клименко.
Ранее Life.ru писал, что депутаты предложили размещать на бутылках алкоголя данные о смертях и болезнях, связанных с его употреблением. Такой шаг должен помочь людям осознанно относиться к спиртному и снизить риски для здоровья.
