Тенденция на минимум: Директор ННЦ наркологии назвала причины отказа россиян от алкоголя

«Большой процент населения, особенно в его молодёжном сегменте, отказались от употребления алкоголя и ориентированы на здоровый образ жизни и на социальную успешность. По данным ВЦИОМ за последние 10 лет среди молодого поколения доля лиц, которые не употребляют алкоголь, увеличилась с 26% в 2014 году до 54% в 2024 году. Поэтому снижение уровня продаж спиртного следует рассматривать как объективный показатель оздоровления нации», — заключила Клименко.