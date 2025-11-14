Мизулина обратила внимание на инцидент в школе Приморья

В новых медиа появилась также иная версия событий. Пишут о том, что неназванный источник в правоохранительных органах заявил, что на самом деле криминала нет. По его словам, учительница — опытный педагог со стажем, которого уважают ученики, и всё, что она делала, делалось в шутку. На видео, отметил источник, видны улыбающиеся лица детей, и никакого насилия там не было. Кроме того, говорится, что у родителей того ученика, о котором идёт речь, вообще нет никаких претензий к учительнице. Источник также выразил любопытство: кто и зачем раздул эту историю в интернете.