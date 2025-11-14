Мизулина обратила внимание на инцидент в школе Приморья

Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России, опубликовала в Telegram видео из школы № 1 города Артема. На кадрах с камер видеонаблюдения школьного класса видна учительница в моменты, когда она, по мнению родителей и самой возмущённой Мизулиной, совершает действия, которые нельзя расценивать иначе как издевательство над учениками.
«Понятно, что школьники могли хулиганить и доводить учителя. Но такая реакция — за гранью», — пишет активистка.
Раньше эти же видеозаписи уже циркулировали в социальных сетях, когда родители начали жаловаться на поведение учительницы математики. В постах описывались ситуации, когда педагог заклеивала детям рты скотчем, стучала стулом по голове ученика, совершала другие действия, которые родители воспринимали как физическое и психологическое насилие. Видео вызвали возмущённые комментарии о том, что подобное недопустимо в школе и требует вмешательства.
На эти сигналы из социальных сетей прокуратура Приморского края уже отреагировала вчера, 13 ноября, и организовала проверку в школе. О чём сообщила общественности через официальный Telegram-канал ведомства. Надзорный орган намерен опросить директора, учителей, самих ребят и их родителей, чтобы разобраться, что на самом деле происходило в классе.
В новых медиа появилась также иная версия событий. Пишут о том, что неназванный источник в правоохранительных органах заявил, что на самом деле криминала нет. По его словам, учительница — опытный педагог со стажем, которого уважают ученики, и всё, что она делала, делалось в шутку. На видео, отметил источник, видны улыбающиеся лица детей, и никакого насилия там не было. Кроме того, говорится, что у родителей того ученика, о котором идёт речь, вообще нет никаких претензий к учительнице. Источник также выразил любопытство: кто и зачем раздул эту историю в интернете.
Вмешательство Мизулиной в ситуацию кардинально изменило масштаб скандала. Если раньше это был локальный конфликт в приморской школе, то теперь видео и информация о происходящем разлетелись по всей стране благодаря её посту в Telegram-канале с аудиторией в 836 000 подписчиков. То, что началось с жалоб родителей и проверкой местной прокуратуры, превратилось в общероссийский школьный скандал, который вышел на федеральный уровень.